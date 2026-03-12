Atletica Pistoia Bilancio super agli Italiani

L'Atletica Pistoia ha ottenuto un risultato straordinario ai Campionati Italiani master indoor tenutisi ad Ancona, confermando la propria crescita nel settore. La squadra ha conquistato diverse medaglie e migliorato diversi record personali, dimostrando grande determinazione e preparazione. La partecipazione ha visto atleti impegnati in varie discipline, contribuendo a un bilancio complessivamente positivo per il club.

Come le ciliegie: un successo tira l'altro. Atletica Pistoia in spolvero ai Campionati Italiani master indoor tenutisi ad Ancona. La squadra pistoiese, infatti, si è confermata tra le migliori realtà del Belpaese conquistando ben 21 medaglie: nello specifico, 11 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Su tutti, svettano il 90enne presidenteatleta Remo Marchioni, reduce dai 2 record iridati in staffetta del mese scorso, capace di salire sul primo gradino del podio nei 60 metri, 200m e 400m categoria SM90, e la responsabile tecnica del sodalizio Maura Vignali, abile a imporsi nel peso, martello e martello con maniglia SF75. Il metallo più prezioso ha...