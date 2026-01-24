Atletica super domenica su Atletica Italiana TV | Battocletti guida il Campaccio

La stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane. Nadia Battocletti si distingue in questa tradizionale gara di San Giorgio su Legnano. L’evento, trasmesso in diretta e in differita su Atletica Italiana TV di Sportface TV, rappresenta un momento importante per gli appassionati del settore. Un’occasione per seguire da vicino le atlete e gli atleti italiani in una delle manifestazioni più consolidate del calendario.

La stagione entra nel vivo con il 69° Campaccio Cross Country: Nadia Battocletti protagonista nella classica di San Giorgio su Legnano, live e in differita su Atletica Italiana TV – canale di Sportface TV. L'atletica italiana alza il ritmo e si prepara a un fine settimana di altissimo livello. La stagione entra nella sua fase più intensa con una domenica ricca di big azzurri, in primo piano su Atletica Italiana TV, canale di Sportface TV, grazie al 69° Campaccio Cross Country di San Giorgio su Legnano, uno degli appuntamenti più iconici del calendario internazionale.

Atletica, domenica Nadia Battocletti al CampaccioDomenica Nadia Battocletti sarà tra i protagonisti del 69° Campaccio Cross Country, evento di apertura della stagione atletica.

Atletica, Battocletti verso un nuovo record: il retroscenaNadia Battocletti si prepara a migliorare il suo record personale, puntando a un obiettivo importante nel mondo dell’atletica italiana.

Atletica, domenica Nadia Battocletti al CampaccioRoma, 24 gen. (askanews) – Entra nel vivo la stagione dell’atletica. Si fa sul ... msn.com

Atletica Cuneo super nel campionato regionale indoor: tre medaglie e quattro record personali x.com

Tvrs. . Atletica, un successo il memoriale Alessio Giovannini: Iapichino Super Stasera a Starting Block, canale 13 o in streaming su www.tvrs.it #tvrs #startingblock #marche #canale13 #memorialalessiogiovannini - facebook.com facebook