Atletica due ederini agli Italiani Under 17 | Rossi e Giuliani a caccia di medaglie
Rossi e Giuliani, due giovani atleti dell’Edera Atletica, partecipano agli Italiani Under 17 che si svolgono ad Ancona, dopo aver ottenuto buoni risultati nelle ultime prove regionali. La gara si terrà nel fine settimana del 14 e 15 febbraio al PalaCasali, attirando l’attenzione di tutta la scena giovanile dell’atletica italiana.
Atletica, gli ederini Pietro Giuliani e Edoardo Rossi iniziano il 2026 con il botto
All'inizio del 2026, l’Edera Atletica Forlì si distingue nella prima gara indoor della stagione al Pala Casali di Ancona, con le vittorie di Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi.
Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e Rossi
I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.
