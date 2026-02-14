Atletica due ederini agli Italiani Under 17 | Rossi e Giuliani a caccia di medaglie

Rossi e Giuliani, due giovani atleti dell’Edera Atletica, partecipano agli Italiani Under 17 che si svolgono ad Ancona, dopo aver ottenuto buoni risultati nelle ultime prove regionali. La gara si terrà nel fine settimana del 14 e 15 febbraio al PalaCasali, attirando l’attenzione di tutta la scena giovanile dell’atletica italiana.

Si svolgeranno nel weekend del 14 e 15 febbraio al PalaCasali di Ancona i campionati italiani Under 17, appuntamento clou per le categorie giovanili nella stagione indoor e vetrina molto importante per i giovani talenti dell'atletica leggera. Saranno due gli ederini in gara sabato e domenica.

All'inizio del 2026, l’Edera Atletica Forlì si distingue nella prima gara indoor della stagione al Pala Casali di Ancona, con le vittorie di Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi.

I Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.

