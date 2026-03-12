Atletica Duplantis riscrive la storia | record del mondo di salto con l’asta

In una giornata che passerà alla storia dell’atletica leggera, Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record del mondo nel salto con l’asta a Uppsala, in Svezia. L’atleta ha superato la precedente misura, segnando un risultato che ha catturato l’attenzione degli appassionati di sport. La competizione si è svolta davanti a un pubblico composto da appassionati e addetti ai lavori, che hanno assistito alla conquista di un nuovo traguardo.

È una giornata storica per il salto con l’asta: Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo a Uppsala in Svezia Scrivere una nuova pagina di storia non è mai semplice. Neanche per i migliori campioni nella loro disciplina. Nel salto con l’asta, oggi non si può non parlare di Armand Duplantis, anzi ormai da qualche anno. E oggi ha superato ancora una volta se stesso, firmando il nuovo record del mondo di salto con l’asta, addirittura a 6.31 metri. Uno straordinario Duplantis ha animato quindi la nuova tappa del World Indoor Tour livello silver a Uppsala, in Svezia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

