A Arezzo, dal 22 al 24 gennaio 2026, si conclude il ciclo di incontri dedicati a Dante Alighieri, organizzato dall’Associazione Archeosofica. L’evento finale, intitolato “L’astrologia ai tempi di Dante”, approfondisce il ruolo dell’astrologia nell’epoca medievale e nella figura del poeta. L’appuntamento si svolge presso la sede di via Alessandro Dal Borro 58, offrendo un’occasione per esplorare un aspetto meno noto della cultura del tempo.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Si conclude Sabato 24 gennaio il ciclo di incontri sulla figura e l’opera del “ sommo poeta” Dante Alighieri, organizzato dalla Associazione Archeosofica nella sua sede di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) con la conferenza dal titolo “L’astrologia ai tempi di Dante” L’astrologia, lo sappiamo, è arte antica. La coltivavano già i caldei, gli egizi, gli ebrei e, poi, anche i greci e i romani. Ogni civiltà con tecniche e approcci diversi, ma tutte ugualmente convinte che gli astri erano capaci di determinare la vita degli uomini e con il problema di fondo rappresentato dall’apparente inconciliabilità fra Astrologia e libero arbitrio La Scienza arcaica, prima fedelmente custodita nei templi, all’esterno si volgarizzava e il tutto si riduceva a vedere nelle stelle il destino di ciascuno scritto con caratteri misteriosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dante e l’Astrologia, incontro con l’Archeosofica

Leggi anche: Le visite guidate "Incontro a Dante" proseguono verso il Natale

Un nuovo laboratorio teatrale con la Compagnia Teatrale ArcheosoficaArezzo ospita un nuovo laboratorio teatrale promosso dalla Compagnia Teatrale Archeosofica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il Premio Oscar Dante Ferretti: “Ancona ha nel suo mare, nella sua storia e nella sua luce un’energia creativa unica che oggi può parlare all’Italia e al mondo” facebook