Arnautovic e la dedica a Mihajlovic il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Da calcionews24.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa settimana si sono distinti diversi momenti nel calcio internazionale, tra cui la dedica di Arnautovic a Mihajlovic, il Como che si qualifica in Europa e la Juventus che ha entusiasmato in Champions League. Le contro pagelle di Andrea Bargione su Calcionews24 offrono un'analisi dettagliata di questi eventi, accompagnate da un video che ne riassume i momenti salienti.

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l'emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como 0-2: blackout totale allo Stadium, ed ora arriva il Galatasaray… – VIDEO di Andrea BargioneAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

Juve Como 0?2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEOJuve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray.

Arnautovic, gol e dedica commovente a Sinisa Mihajlovic in Stella Rossa-PartizanNel derby serbo tra Stella Rossa e Partizan Belgrado di domenica 22 febbraio, Marko Arnautovic ha trovato il gol per i padroni di casa: l'ex Inter ha dedicato la rete a Sinisa Mihajlovic, che il 20 ...

Arnautovic protagonista nel derby di Belgrado: gol con la Stella Rossa e dedica a MihajlovicNel 3-0 con cui la Stella Rossa ha vinto l'accesissimo derby di Belgrado contro il Partizan ha trovato la via del gol anche l'ex di Inter.

