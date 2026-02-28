Arnautovic e la dedica a Mihajlovic il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

In questa settimana si sono distinti diversi momenti nel calcio internazionale, tra cui la dedica di Arnautovic a Mihajlovic, il Como che si qualifica in Europa e la Juventus che ha entusiasmato in Champions League. Le contro pagelle di Andrea Bargione su Calcionews24 offrono un'analisi dettagliata di questi eventi, accompagnate da un video che ne riassume i momenti salienti.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Torino, D’Aversa: «Se ci fosse qualcuno che non ha capito il momento non farebbe più parte della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Juve Como 0-2: blackout totale allo Stadium, ed ora arriva il Galatasaray… – VIDEO di Andrea BargioneAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

Temi più discussi: Arnautovic, gol e dedica commovente a Sinisa Mihajlovic in Stella Rossa-Partizan; Arnautovic e il gol nel derby promesso a Mihajlovic: Ho pianto come mai nella mia vita; Stella Rossa, Arnautovic segna nel derby e dedica il gol a Mihajlovic; La Stella Rossa vince il derby, segna anche Arnautovic. Dedica a Mihajlovic.

Arnautovic, gol e dedica commovente a Sinisa Mihajlovic in Stella Rossa-PartizanNel derby serbo tra Stella Rossa e Partizan Belgrado di domenica 22 febbraio, Marko Arnautovic ha trovato il gol per i padroni di casa: l'ex Inter ha dedicato la rete a Sinisa Mihajlovic, che il 20 ... sport.sky.it

Lo scherzo telefonico costa caro ad Andrea #Diprè: lo youtuber è finito in tribunale per aver diffuso per errore il numero di Massimiliano #Allegri durante una diretta social, ma ora tra i due si va verso l'accordo. #calcionews24 - facebook.com facebook

