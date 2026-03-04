In un video di Calcionews24, Andrea Bargione presenta le contro pagelle che trattano diversi argomenti. Viene mostrato il duetto tra Spalletti e Da Vinci, l’esonero di Filipe Luis e un omaggio dedicato a Astori. Questi eventi sono stati commentati e analizzati nel dettaglio, offrendo una panoramica completa delle ultime novità nel mondo del calcio.

Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Juventus, Vlahovic è tornato: il messaggio social dell’attaccante serbo gasa i tifosi bianconero. Il gesto del 9 – FOTO Inter, novità importanti su Bonny verso il derby con il Milan: quali saranno le scelte di formazione di Chivu. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Leggi anche: Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Una raccolta di contenuti su Spalletti Da Vinci e il duetto....

Temi più discussi: Spalletti si scatena sulle note di 'Per sempre sì'; VIDEO Juventus, che Spalletti! Canta Per sempre sì con il figlio di Sal Da Vinci; Spalletti scatenato sui social: canta e balla Per sempre sì insieme al figlio di Sal Da Vinci; Sal Da Vinci tifa Napoli: Da Maradona a Conte passando per Spalletti, festeggiò lo Scudetto canticchiandomi una mia canzone.

Spalletti non scorda Napoli e canta Per sempre sì con il figlio di Sal Da VinciLuciano Spalletti sembra non aver dimenticato del tutto Napoli e il periodo di due anni trascorso alla guida della squadra campana in maglia azzurra e concluso con la conquista dello storico ... tuttonapoli.net

Spalletti canta Per sempre sì di Sal Da Vinci: il video sui socialIl tecnico della Juventus non dimentica il suo passato partenopeo e si esibisce nel brano vincitore del festival dell'artista napoletano ... napolitoday.it

"Per sempre si" è diventato un vero e proprio tormentone, la canzone di Sal Da Vinci ha conquistato anche l'ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti facebook

#Spalletti scatenato sui social con la nuova canzone di Sal Da Vinci – VIDEO x.com