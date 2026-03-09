Assorbenti gratuiti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano

La scuola secondaria di primo grado di Calenzano riceve una fornitura gratuita di assorbenti. La Giunta comunale ha approvato una delibera che prevede la distribuzione di prodotti igienici alle alunne della scuola. Il progetto sarà monitorato per valutarne eventuali sviluppi o proseguimenti futuri.

Materie scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado: ciclo di webinar gratuiti

VI Edizione del Concorso "Una stella per Claudio". Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli I.C. "Oreste Giorgi" e "Madre Teresa di Calcutta"

Assorbenti gratuiti alla scuola secondaria di primo grado di CalenzanoCALENZANO - Una fornitura gratuita di assorbenti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano. La Giunta comunale, con una delibera, ha deciso di ... piananotizie.it

Nei bagni dell’ISI Pertini di Lucca arrivano le box di assorbenti gratuitiCon il progetto Free4you, nella scuola sono stati installati distributori gratuiti di assorbenti, realizzati dagli studenti con stampanti 3D, e continuamente riforniti grazie alla donazione di Unico ... noitv.it

Il modello è quello appena messo a punto dalla Città metropolitana: l’installazione di distributori di assorbenti gratuiti nei bagni della sede di corso Inghilterra. - facebook.com facebook

Assorbenti gratuiti nei bagni della sede di Città metropolitana di Torino x.com