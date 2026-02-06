Stellantis annuncia di aver perso 22 miliardi di euro a causa del fallimento dell’auto elettrica. La decisione arriva dopo anni di investimenti nel settore, ma i risultati non sono quelli sperati. Marchionne aveva sempre avuto dubbi su questa strada, e ora la realtà sembra dargli ragione. L’azienda si prepara a rivedere le sue strategie, mentre gli investitori restano scettici.

Alla fine l’auto elettrica ha fatto quello che Sergio Marchionne aveva sempre sostenuto. L’auto a batteria è destinata al fallimento. Averci insistito come ha fatto Carlos Tavares ha fatto deragliare Stellantis. Non uno scarto di corsia, ma un’uscita di strada con tanto di guard-rail divelto e conto salatissimo. Ventidue miliardi di euro – per la precisione 22,2 miliardi – è il prezzo della frenata improvvisa sulla transizione elettrica, quella corsa lanciata che doveva portare il gruppo nel futuro e che invece lo ha riportato brutalmente alla cassa. Il mercato non ha apprezzato la manovra di emergenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore.

Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica.

NON comprare un’AUTO ELETTRICA cinese: il 90% delle aziende FALLIRÀ

Argomenti discussi: Auto-correzioni di rotta; Misure specifiche per le auto elettriche made in Eu. Cupparo a sostegno delle richieste di; Riparte il mercato italiano dell’auto, ma i livelli ante crisi restano lontani; Le auto Plug-in Hybrid hanno fallito? Stellantis taglia, Toyota e Volvo ci stanno pensando.

