mps verso la fusione con mediobanca i profitti 2025 volano a 3 miliardi

Il Monte dei Paschi di Siena si prepara a fondersi con Mediobanca. Nel 2025, la banca toscana ha chiuso con un utile di 3 miliardi di euro, un record per l’istituto. L’ultimo trimestre ha visto un contributo importante dai conti di Mediobanca, che ha aiutato a raggiungere questo risultato. Il consiglio di amministrazione ha deciso di distribuire agli azionisti un dividendo di 2,6 miliardi di euro.

Mps chiude un 2025 da record. L’utile vola a 3 miliardi, grazie all’apporto dei conti di Mediobanca nell’ultimo trimestre e il board stacca un assegno da 2,6 miliardi agli azionisti. Un colpo d’occhio che conferma come la banca senese stia accelerando verso la "piena integrazione" di Piazzetta Cuccia, in linea con la strategia dell’Opas e con la volontà di massimizzare le sinergie industriali promesse al mercato. Il nuovo piano industriale sarà approvato il 26 febbraio e presentato al mercato il giorno successivo, un appuntamento che segna una svolta dopo anni di transizioni. Sul tavolo resta il nodo del delisting di Mediobanca: l’ad Luigi Lovaglio, tra i principali sponsor, non si sbilancia ma assicura che si sta lavorando per "finalizzare la struttura migliore possibile" per ottenere il massimo dalle sinergie, senza compromettere la legal entity della controllata, che continuerà a concentrarsi su corporate & investment banking e private banking di fascia alta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

