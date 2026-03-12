Assegno unico di marzo 2026 | date di pagamento e nuovi importi di quest’anno

Il 2 febbraio 2026 l’INPS ha annunciato sul suo sito ufficiale gli aggiornamenti riguardanti gli importi mensili dell’Assegno Unico per quest’anno. La rivalutazione applicata è dell’1,40 per cento, calcolata in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT. Sono state inoltre comunicate le date di pagamento previste per marzo 2026.

Il 2 febbraio 2026 INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la notizia dell'aggiornamento degli importi mensili dell'Assegno Unico per effetto della rivalutazione dell'1,40 per cento conseguente all'inflazione rilevata dall'ISTAT. Al tempo stesso l'Istituto ha ricordato ai beneficiari l'AUU di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'ISEE 2026. In assenza di un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 la rata dell'Assegno Unico sarà liquidata secondo gli importi minimi previsti dalla normativa. Analizziamo quest'ultimo aspetto in dettaglio.

