Asilo chiuso Slitta l’incontro Rabbia genitori

L’asilo Ambarabà rimane chiuso e l’incontro tra genitori e amministrazione comunale è stato rinviato. I genitori manifestano rabbia mentre i tempi per discutere della situazione si allungano ancora. La discussione riguardava il futuro del nido e le modalità di gestione, ma al momento non ci sono date definite per il nuovo confronto.

Si allungano ancora i tempi per il confronto tra le famiglie e l'amministrazione comunale sulla vicenda del nido Ambarabà. Il Comitato Genitori informa che l'incontro con il sindaco di Bibbiena, inizialmente previsto per venerdì 13 marzo, è stato rinviato dall'amministrazione a venerdì 20 marzo alle 18.30. Un ulteriore slittamento che arriva dopo oltre quattro mesi di sospensione del servizio educativo 0–3 e che, spiegano i genitori, contribuisce ad alimentare una situazione di forte incertezza per le famiglie coinvolte. Il rinvio sarebbe motivato dall'attesa di ulteriori riscontri tecnici, ma secondo il Comitato evidenzia ancora criticità nella gestione della vicenda.