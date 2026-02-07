Ieri in Campania | maltrattamenti in asilo la rabbia dei genitori

I genitori dei bambini dell’asilo di Avellino sono in agitazione. Ieri mattina, alcune famiglie hanno scoperto che i loro figli erano stati maltrattati da un insegnante. La notizia ha fatto il giro del quartiere, e molti sono corsi a chiedere spiegazioni. La scuola è stata immediatamente chiusa, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La paura è tanta, e i genitori vogliono sapere cosa sia successo realmente.

Le notizie principali in Campania di venerdì 6 febbraio 2026. Avellino – Veri e proprio momenti di terrore quelli che stanno vivendo le famiglie di Avellino, in particolare i residenti di contrada Pignatella, nella zona compresa tra Contrada Archi e Rione Parco, dove una banda di ladri ha messo a segno almeno sei raid in poche ore, prendendo di mira diverse abitazioni. Benevento – Incontro ieri mattina tra i genitori dei piccoli allievi della Scuola dell'Infanzia di Benevento, dove secondo le indagini della Procura della Repubblica si sarebbero verificati atti di violenza da parte del corpo insegnante, e il sindaco Clemente Mastella.

Ieri a Benevento è scoppiato un caso di maltrattamenti in un asilo.

A Villasanta, alcuni bambini dell’asilo sono stati esposti al freddo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.

'Scarpe rosse e rossetto usati come minaccia', 35enne denuncia nel NolanoViolenza domestica, controllo ossessivo e persecuzioni familiari: è quanto emerge dall'integrazione di una denuncia presentata ieri in cui una giovane madre 35enne del Vesuviano descrive anni di maltr ... ansa.it

Choc in Campania, bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nidoUn grave caso di presunti maltrattamenti su minori è emerso a Benevento, dove la Procura della Repubblica, insieme ai ... internapoli.it

