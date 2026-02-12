I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata combattuta tra diverse trasmissioni. Su Rai1, “Una Nuova Vita” ha battuto “One Life” e “Chi l'ha visto”, mentre le Olimpiadi e la Coppa Italia hanno attirato molti spettatori su altri canali. La sfida tra programmi e eventi sportivi ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico fino a tarda notte.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, One Life (Rai 1) viene superato da Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5) e dalle Olimpiadi (Rai 2). Ai piedi del podio Bologna-Lazio (Italia 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Realpolitik (Rete 4), Now you see me (Tv8) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi

Approfondimenti su Olimpiadi 11 febbraio

Ultime notizie su Olimpiadi 11 febbraio

Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle OlimpiadiUna Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%, De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, Gerry Scotti sfida Stefano De MartinoAffari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Protagonista della puntata, Elena ... fanpage.it

#onelife Se salvi anche solo una vita le salvi tutte e lui, Nicholas Winton, nel 1939 a Praga dalla Gestapo ne ha salvate ben 669. Tutti bambini che non sarebbero mai sopravvissuti ai campi di sterminio e che a Londra hanno trovato la salvezza. Storia toccante - facebook.com facebook

Ci identifichiamo (bello, e giustamente) con il protagonista di "One life" (film poco fa su @RaiUno) it.wikipedia.org/wiki/One_Life_…. Poi, chissà, indifferenti sul "Blocco navale indiscriminato per tutte le navi che soccorrono i #profughi in mare" (Meloni). Non mi x.com