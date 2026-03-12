Ascolti tv dell’11 marzo Stefano De Martino si prende anche la prima serata

Il 11 marzo, gli ascolti televisivi mostrano Stefano De Martino protagonista anche in prima serata. La Rai ha affidato a lui la conduzione di Affari Tuoi su Rai 1, dove si confronta con Gerry Scotti, che invece conduce La Ruota della Fortuna su Canale 5. La programmazione evidenzia questa sfida tra i due conduttori, entrambi impegnati in due dei programmi più seguiti della sera.

La Rai punta tutto su Stefano De Martino. Prima su Rai 1 conduce Affari Tuoi dove affronta il suo rivale Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. E aumenta il numero delle volte che lo batte nello share. Poi su Rai 2 conquista anche la prima serata con lo show Stasera tutto è possibile. Invece Canale 5 ha proposto la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania 2 con Giusy Buscemi. Su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik. Italia 1 ha puntato tutto sul campione d’incassi Checco Zalone, mandando in onda il film, Cado dalle nubi. Su La7 è stato trasmesso il film La giusta distanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

