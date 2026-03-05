Gli ascolti tv ieri, mercoledì 4 marzo 2026, vedono il ritorno in prima serata di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile e lo scontro nell'Access prime Time con Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel. Mentre in prima serata l'ex ballerino ha trionfato, lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è stato vinto da Scotti. Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026, Stefano De Martino trionfa in prima serata con Stasera tutto è possibile Mercoledì 4 marzo 2026, su Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante coinvolge 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 attira 1.985.000 spettatori con uno share del 13. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 4 marzo 2026, Stefano De Martino trionfa in prima serata con Stasera tutto è possibile, ma perde contro Scotti

Leggi anche: Ascolti tv del 4 marzo, Gerry Scotti è tornato e Stefano De Martino conquista la prima serata

Ascolti tv ieri sera 4 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince la prima serata, male Vanina e il film su CoccianteGli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, hanno per protagonista Stefano De Martino che è tornato al timone di Stasera tutto è possibile...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ascolti tv ieri 4 marzo 2026 Stefano De....

Temi più discussi: Ascolti tv, Scotti contro tutti: si accende la sfida con De Martino e Primafestival. I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia; Ascolti tv ieri martedì 3 marzo chi ha vinto tra Gloria con Sabrina Ferilli, Coppa Italia, DiMartedì e Le Iene; Ascolti tv del 3 marzo, Sabrina Ferilli torna su Rai 1. Gerry Scotti salta.

Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tuttiRai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di share, Vanina parte dal 13,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 4 marzo: chi ha vinto tra Vanina 2, Cocciante e Stasera tutto è possibile, i dati di De Martino e ScottiChi ha vinto tra Stasera tutto è possibile in onda su Rai2, Vanina 2 in onda su Canale5 e il docufilm di Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante ... fanpage.it

! #StaseraTuttoÈPossibile di Stefano De Martino vince la serata con il 17% di share e 2.318.000 su Rai 2, superando tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 13% e 1.985.000 con la fiction #Vanina2. Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale #S x.com

Chi ha visto “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino Piaciuto - facebook.com facebook