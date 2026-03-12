Ascensori nuove caldaie e 78 alloggi recuperati | al Quarticciolo partono i lavori Ater

Al Quarticciolo sono iniziati i lavori di recupero di 78 appartamenti Ater, insieme alla manutenzione straordinaria di circa 500 abitazioni e all’installazione di nuove centrali termiche. Sono stati avviati interventi sugli ascensori e sulle caldaie per migliorare le condizioni degli edifici. L’intervento riguarda sia il recupero degli alloggi che interventi di manutenzione e aggiornamento degli impianti.

Firmato il protocollo di intesa con il governo per la riqualificazione del quartiere. Tutti gli interventi previsti Le risorse regionali saranno impiegate per: il recupero di 78 appartamenti Ater, a oggi non fruibili; la manutenzione straordinaria di circa 500 abitazioni esistenti che presentano criticità di varia natura; lavori di rimozione delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensori) a beneficio di oltre 300 nuclei familiari; la realizzazione di nuove centrali termiche a servizio di circa 600 alloggi (così da ridurre in modo significativo i consumi energetici). Complessivamente, dice la Regione, saranno eseguiti interventi su due terzi del patrimonio Ater presente al Quarticciolo (2.