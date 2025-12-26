Arthur che sorpresa | svolta al Gremio con numeri top Per il CIES è tra i migliori 5 registi

che non giocano in Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia. Il rendimento di Arthur Melo al Grêmio sta segnando un netto spartiacque nella stagione del club brasiliano. Dati alla mano, esiste un prima e un dopo il suo arrivo: il centrocampista classe 1996 ha impresso un cambio di marcia decisivo, contribuendo a ottenere sei vittorie in 14 partite. Per dare un’idea dell’impatto, la squadra aveva impiegato ben 24 gare per raggiungere lo stesso numero di successi prima del suo innesto, periodo che l’aveva vista scivolare pericolosamente verso la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

