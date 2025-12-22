Zidane svela il retroscena | Quando arrivai alla Juventus nel 1996 nel mio contratto fu inserita una clausola speciale La rivelazione

Zidane ricorda il trionfo del 1998 e svela l’aneddoto sulla clausola nel contratto: la Ferrari simbolo del legame con i bianconeri. Il 21 dicembre 1998 resta una data incisa a lettere d’oro nella storia del calcio e nel cuore dei tifosi bianconeri: Zinedine Zidane veniva incoronato miglior giocatore del mondo vincendo il Pallone d’Oro. Fu il coronamento di un anno solare semplicemente strepitoso, in cui il fuoriclasse trascinò la Francia sul tetto del mondo e guidò la Juventus fino alla finale di Champions League, purtroppo persa contro il Real Madrid. Oggi, attraverso una recente intervista pubblicata su YouTube, Zizou è tornato con la mente a quei giorni di gloria, svelando un retroscena inedito e affascinante legato a quel premio: un regalo di lusso pattuito contrattualmente con la dirigenza torinese al momento del suo arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

