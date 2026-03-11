Nel torneo di Indian Wells, il giovane tennista francese Arthur Fils ha infatti perso circa 7 chili rispetto alla sua forma precedente. Dopo aver affrontato una stagione difficile segnata da infortuni, Fils ha raggiunto la finale di un torneo ATP 500 e i quarti di finale di un evento ATP 1000. La sua presenza in queste competizioni rappresenta un rilancio concreto della sua carriera.

Nel cuore della California, il 21enne francese Arthur Fils ha trasformato una stagione segnata da infortuni e dubbi in una rinascita tattica e fisica che lo ha portato a conquistare la finale di un torneo ATP 500 e i quarti di finale di un evento ATP 1000. Questa performance non è un caso isolato ma il risultato di un percorso di recupero meticoloso che includeva cambiamenti nello stile di vita e l’assunzione di un nuovo allenatore, Goran Ivanisevic, per guidarlo verso obiettivi ambiziosi nel circuito mondiale. La narrazione del rientro di Fils si distacca dal catastrofismo tipico delle cronache sportive italiane che spesso vedono solo il fallimento quando un atleta manca per infortunio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fils a Indian Wells: 7 kg in meno e la rivincita

