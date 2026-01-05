Alexander Zverev distrugge la racchetta e si sfoga | Cammina a malapena e serve a 230 km h è folle!

Dopo una convincente vittoria al debutto stagionale sul neerlandese Tallon Griekspoor, arriva subito un brutto passo falso per Alexander Zverev in occasione della United Cup 2026. Il numero tre al mondo ha rimediato infatti una dura sconfitta a Sydney contro Hubert Hurkacz, al rientro dopo un lungo stop per infortunio (non giocava un match ufficiale dallo scorso giugno) ed un’operazione al ginocchio. Zverev è andato in grande difficoltà contro il big server polacco, che ha sfoderato una prestazione di alto livello soprattutto in battuta mettendo alle corde il tedesco e portandolo progressivamente a perdere lucidità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev distrugge la racchetta e si sfoga: “Cammina a malapena e serve a 230 km/h, è folle!” Leggi anche: Zverev è già esasperato: “Questo fatica a muoversi e serve a 230 orari, ma come fa? È una follia” Leggi anche: Sinner fa impazzire Zverev: il tedesco si mangia la racchetta! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alexander Zverev distrugge la racchetta e si sfoga: “Cammina a malapena e serve a 230 km/h, è folle!” - Dopo una convincente vittoria al debutto stagionale sul neerlandese Tallon Griekspoor, arriva subito un brutto passo falso per Alexander Zverev in ... oasport.it

