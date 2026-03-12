Arte | la ' Crocifissione' di Francesco Traini torna sul parete del Camposanto

La ‘Crocifissione’ di Francesco Traini torna ad essere visibile sulla parete del Camposanto a Pisa, dopo circa settant’anni dal distacco causato dai danni della Seconda guerra mondiale. La riapertura al pubblico è stata ufficializzata con un evento che ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli enti culturali. L’opera, risalente al XIV secolo, è stata restaurata e reinstallata nello spazio originario.

Settant'anni dopo il distacco imposto dai danni della Seconda guerra mondiale, la ‘Crocifissione’ di Francesco Traini riprende il suo posto sulla parete del Camposanto in piazza del Duomo a Pisa. A celebrare e approfondire questo traguardo che segna anche l'avvio di un sistema di conservazione all'avanguardia destinato a tutelare l'intero patrimonio pittorico del monumento pisano, l'Opera della Primaziale Pisana ha organizzato per mercoledì 18 marzo, alle ore 17, presso l'Auditorium Toniolo in piazza Arcivescovado, un pomeriggio di studio aperto al pubblico con a seguire la visita guidata al Camposanto. Gravemente danneggiato dall'incendio del 1944, l'affresco fu distaccato nel 1955, diviso in diciotto pannelli (la sinopia in otto), e riportato su telai di eternit nel 1960. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Sanmichelese passeggia sul Camposanto e torna a -4 dalla vetta La porta sul mare: un maxi-mosaico. Sarà realizzato dal collettivo CaCO3, occuperà una parete del terminalLa grande opera di mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini verrà realizzata dal collettivo di mosaicisti CaCO3, composto da Aniko... Altri aggiornamenti su Francesco Traini Argomenti discussi: La crocifissione di Francesco Traini torna in parete al Camposanto Monumentale di Pisa - Pisa. ARTE E FEDE/ La Crocifissione di Memling, la speranza è più grande dell’angosciaIl Museo diocesano di Milano espone la Crocifissione di Hans Memling. Più 4 artisti contemporanei, in collaborazione con Casa Testori ... ilsussidiario.net Per Pasqua al Museo Diocesano di Milano la Crocifissione di Hans MemlingQuattro artisti contemporanei - Stefano Arienti, Matteo Fato, Julia Krahn, Danilo Sciorilli - si confrontano con la sacralità della Crocifissione di Hans Memling (Seligenstadt, Germania, 1435/1440 ... ansa.it