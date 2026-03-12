Arriva al cinema il docufilm It’s never over | Jeff Buckley

Arriva nelle sale il docufilm “It’s never over: Jeff Buckley”, che ripercorre la vita e la musica del cantautore statunitense. Il film, già acclamato al Sundance Festival e alla Festa del Cinema, offre un’analisi approfondita sulla carriera e le influenze di Buckley, attraverso immagini d’archivio e interviste. La pellicola sarà distribuita nelle principali città italiane a partire da questa settimana.

Milano, 12 mar. (askanews) – Dopo il successo raccolto al Sundance Festival e alla Festa del Cinema di Roma, arriva al cinema il 16,17 e 18 marzo “It’s never over: Jeff Buckley”, il docufilm distribuito da Nexo Studios, diretto dalla regista nominata all’Oscar Amy Berg (Deliver Us from Evil, Janis: Little Girl Blue, West of Memphis) e co-prodotto da Brad Pitt. L’elenco dei cinema che programmano il film e i biglietti sono disponibili su www.nexostudios.it. Un solo album, il primo (“Grace”, 1994), è bastato perché Jeff Buckley, figlio del grande Tim Buckley, entrasse nella storia della musica, prima della tragica morte nelle acque di un affluente del Mississippi a 30 anni, nel 1997. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Jeff Buckley non è solo la cover di HallelujahLa cover di Hallelujah di Leonard Cohen interpretata da Jeff Buckley, una delle dieci tracce di Grace (1994), l’unico album in studio pubblicato in...

TikTok fa scoprire Jeff Buckley alla Gen Z e diventa virale (il web è in estasi)A trent’anni dalla sua morte, Jeff Buckley è stato scoperto da una nuova generazione di ascoltatori grazie a TikTok.

IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY - al cinema solo il 16, 17 e 18 marzo - TRAILER

Contenuti utili per approfondire Jeff Buckley

Temi più discussi: Arriva a Faenza il film su: JEFF BUCKLEY il 16 e 17 marzo al Cinema Sarti con il docufilm IT'S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY. Aperto il contest del MEI per suonare dal vivo, vinci i biglietti, esce il disco! | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; It’s Never Over: il mito di Jeff Buckley arriva sul grande schermo con materiale d’archivio inedito; It's Never Over - Jeff Buckley, dal 16 al 18 marzo al cinema; It’s Never Over: Jeff Buckley, nelle sale italiane come evento speciale, il 16, 17, 18 marzo.

Arriva al cinema il docufilm It’s never over: Jeff BuckleyMilano, 12 mar. (askanews) – Dopo il successo raccolto al Sundance Festival e alla Festa del Cinema di Roma, arriva al cinema il 16,17 e 18 marzo It’s never over: Jeff Buckley, il docufilm distribui ... askanews.it

It’s Never Over: Jeff Buckley, il documentario evento sulla leggenda di GraceArriva in Italia come evento speciale It’s Never Over: Jeff Buckley, il nuovo documentario diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt, che racconta la vita, la mus ... megamodo.com

Radio Capital. . #advertising | Una voce che non ha mai smesso di emozionare. A 60 anni dalla nascita, il cinema rende omaggio a Jeff Buckley con “It’s Never Over: Jeff Buckley” un viaggio intimo nella New York creativa degli anni Ottanta e Novanta, tra regis - facebook.com facebook