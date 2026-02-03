TikTok fa scoprire Jeff Buckley alla Gen Z e diventa virale il web è in estasi

A trent’anni dalla morte, Jeff Buckley torna a farsi conoscere grazie a TikTok. La sua musica conquista una nuova generazione di giovani ascoltatori, che scoprono il suo talento attraverso video e clip condivisi sulla piattaforma. Il web si infiamma e il suo nome torna alla ribalta, dimostrando come i social possano riportare in vita le icone del passato.

A trent’anni dalla sua morte, Jeff Buckley è stato scoperto da una nuova generazione di ascoltatori grazie a TikTok. Il suo brano “ Lover, You Should’ve Come Over ”, tratto dall’unico album in studio Grace del 1994, è entrato per la prima volta nella classifica statunitense Billboard Hot 100, raggiungendo la posizione 97. La viralità sui social ha trasformato una ballata lunga quasi sette minuti in una hit moderna, dimostrando come piattaforme come TikTok possano riscrivere il destino dei cataloghi musicali storici e portare artisti del passato al centro dell’immaginario della Gen Z. “ Lover, You Should’ve Come Over ” è una ballata acustica che racconta il dolore e il rimpianto dopo la fine di una relazione, esprimendo vulnerabilità emotiva e desiderio di riconciliazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

