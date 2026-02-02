Bombole gpl custodite in maniera irregolare | denunciate tre persone

Tre persone sono state denunciate dopo il sequestro di 47 bombole di GPL, che contenevano complessivamente 544 chili di gas. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Pisa hanno trovato le bombole custodite in modo irregolare durante controlli di routine sul territorio. Le autorità hanno rimosso il materiale e avviato le procedure per le eventuali sanzioni, mentre le persone coinvolte rischiano ora denunce penali.

I contenitori gpl erano esposti agli agenti atmosferici e in aree accessibili al pubblico. I dettagli dell'operazione della Guardia di finanza Sequestrate, dai finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nell'ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto del Testo Unico Accise, 47 bombole di gpl, per complessivi 544 kg di gas. Denunciate inoltre tre persone per detenzione irregolare di materiali pericolosi. Le attività eseguite hanno consentito di accertare che la capacità complessiva dei recipienti superava ampiamente il limite di 75 kg previsto dalla normativa vigente per le detenzioni considerate 'domestiche' o di modesta entità.

