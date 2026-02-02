Armi custodite in maniera irregolare | denunciato un uomo
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo perché non ha custodito correttamente le armi. Le armi erano state trovate in modo irregolare e il proprietario rischia ora sanzioni penali. La vicenda si è svolta nelle ultime ore e il procedimento è in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha deferito una persona per omessa o non diligente custodia di armi. Nel corso dei controlli periodici sulle armi, eseguiti presso i domicili dei possessori e finalizzati a garantire anche il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di custodia delle stesse, il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Benevento procedeva a denunciare un uomo della provincia di Benevento presso la cui abitazione erano stati trovati quattro fucili da caccia, due pistole, 31 munizioni per pistola e 166 munizioni da caccia, collocati sul pavimento di una stanza, senza rispettare le modalità di custodia previste per legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
