Arma carica fuga notturna | arrestato dopo 15 minuti ad

Un uomo armato ha messo in fuga le forze dell’ordine ad Anela, scappando nella notte. Dopo circa 15 minuti di inseguimento, è stato catturato dagli agenti. La fuga è avvenuta subito dopo che gli agenti hanno tentato di fermarlo. Durante la corsa, l’uomo ha affrontato le autorità con l’arma ancora in mano. Alla fine, è stato fermato e portato in caserma.

Un uomo armato ha sfidato l'autorità dello Stato ad Anela, scatenando una corsa notturna terminata in un arresto. La pistola trovata era carica e pronta all'uso, simbolo di una minaccia immediata per la sicurezza locale. L'inseguimento si è svolto nelle strade del comune di Sassari, coinvolgendo i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Bono. L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza di lunedì, con una durata della fuga di circa quindici minuti prima dell'intervento finale. La dinamica dell'arresto e il contesto territoriale. L'evento ha avuto origine da un controllo stradale ordinario che si è trasformato in una situazione critica quando l'individuo ha rifiutato di fermarsi.