Cascina un immobile in comodato gratuito alle associazioni locali | pubblicato l' avviso

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un’associazione di volontariato o promozione sociale interessata a usufruire di un immobile in comodato gratuito. L’obiettivo è stipulare una convenzione per svolgere attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali di via Tosco. La procedura è aperta a organizzazioni interessate a collaborare con l’amministrazione per valorizzare il patrimonio comunale e promuovere iniziative a favore della comunità.

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per l'assegnazione in comodato gratuito di un immobile alle associazioni locali. La procedura mira a individuare un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale per stipulare una convenzione. L'obiettivo è favorire la realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali di via Tosco, promuovendo la partecipazione e l'impegno della comunità.

