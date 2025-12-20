Nuova area per la sosta auto a San Girolamo | inaugurato parcheggio da 140 posti
L'opera garantisce più 140 nuovi posti auto, tra cui 7 stalli riservati a persone con disabilità e 25 posti dedicati a biciclette e motocicli. È stata inaugurata questa mattina la nuova area sosta di San Girolamo, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessore alla Cura del territorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari, inaugurata la nuova area sosta di San Girolamo VIDEO - A disposizione oltre 140 nuovi posti auto con 7 stalli riservati a persone con disabilità e 25 per bici e moto, contribuendo al miglioramento di accessibilità e vivibilità del quartiere ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, inaugurata la nuova area di sosta a San Girolamo: oltre 140 posti auto tra sostenibilità e sicurezza - Dal punto di vista idraulico, il parcheggio è dotato di un sistema di regimentazione delle acque piovane, mentre sul piano estetico e ambientale sono stati realizzati un’aiuola perimetrale con ... giornaledipuglia.com
Bari, al via la nuova area di sosta a San Girolamo: 140 parcheggi nello spazio tolto al degrado - La nuova area di parcheggio “è stata il primo impegno che abbiamo assunto all’inizio del mandato” ha detto il sindaco, Vito Leccese, presente all’inaugurazione ... msn.com
