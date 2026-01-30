Di nuovo disponibili 120 posti auto nell' area nord dell' area di risulta

Il Comune annuncia che sono di nuovo disponibili 120 posti auto nell’area di risulta, sul lato nord. La riapertura è stata possibile perché hanno chiuso temporaneamente una parte del cantiere di riqualificazione davanti alla stazione ferroviaria. Ora chi arriva in quella zona può parcheggiare senza problemi.

Rimosso il materiale di scarto dopo i lavori di scavo e ripristinati gli stalli. Proseguono intanto i lavori a sud e ora l'obiettivo è ricongiugnere i cantieri Di nuovo fruibili 120 posti auto nell'area di risulta, sul lato nord. Lo fa sapere il Comune. La riapertura è stata possibile, spiega l'ente, grazie alla chiusura di una parte del cantiere di riqualificazione della grande area che si trova davanti alla stazione ferroviaria. Nello specifico in quella ora tornata nella disponibilità degli automobilisti, era custodito il materiale di scarto degli scavi eseguiti per la bonifica ambientale e bellica dell’area stessa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

