Crollato l’arco dell’amore a Melendugno | sui social l’omaggio alla suggestiva struttura naturale

Il Salento piange uno dei suoi simboli più amati. L’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, in provincia di Lecce, si è completamente sbriciolato nelle acque dello Ionio. La struttura rocciosa, conosciuta affettuosamente come arco dell’amore da generazioni di turisti e residenti, è stata cancellata dalle violente mareggiate e dalle piogge torrenziali che hanno flagellato la costa pugliese negli ultimi giorni. Il crollo definitivo sarebbe avvenuto nella serata di venerdì 14 febbraio, quando l’ennesima ondata di maltempo ha dato il colpo di grazia a una formazione già compromessa dall’erosione costiera progressiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

