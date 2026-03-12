ArcelorMittal in presidio davanti la Prefettura | Il lavoro non si spegne

Questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino si è svolto un presidio organizzato da sindacati come Fim, Fiom, Uilm e Uglm, in ricordo del primo anniversario della chiusura dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Le sigle sindacali hanno manifestato per richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori coinvolti e hanno ribadito che il lavoro non si ferma.

Sindacati e lavoratori ex ArcelorMittal invocano un tavolo urgente per la reindustrializzazione. Sotto accusa lo stallo politico e l'incertezza sul futuro dello stabilimento Si è tenuto questa mattina, dinanzi alla Prefettura di Avellino, il presidio promosso da Fim, Fiom, Uilm e Uglm, a un anno esatto dalla chiusura dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Gaetano Altieri, segretario generale Uilm Irpinia-Sannio, ha illustrato le finalità della giornata: «La manifestazione odierna nasce per sollecitare le istituzioni affinché giunga una risposta concreta a questi lavoratori. La Regione Campania deve convocarci, anche alla luce delle questioni affrontate nell'ultimo incontro, per comprendere se le manifestazioni di interesse raccolte possano effettivamente tradursi in una soluzione».