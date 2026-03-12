Apple Music su TikTok | ascolta brani interi e partecipa ai Listening Party

TikTok ha annunciato una nuova collaborazione con Apple Music che consente agli utenti abbonati di ascoltare interi brani, creare playlist personalizzate e condividere sessioni musicali sulla piattaforma. Questa partnership permette di integrare direttamente il servizio di streaming musicale all’interno dell’app di social media, offrendo un’esperienza più ricca e coinvolgente per gli utenti interessati alla musica.

TikTok compie un passo importante nel mondo della musica digitale. Grazie alla nuova partnership globale con Apple Music, gli utenti abbonati potranno ascoltare interamente i brani, creare playlist personalizzate e condividere sessioni musicali con altri fan, direttamente all'interno dell'app. Dopo anni di tentativi con servizi proprietari come TikTok Music, ByteDance cambia strategia. La piattaforma smette di fare concorrenza diretta ai colossi dello streaming e punta a diventare la vetrina principale per il lancio dei brani più virali. Questa mossa segna un cambio di rotta significativo: TikTok sfrutta la propria forza nella scoperta musicale, lasciando la gestione dei cataloghi agli specialisti come Apple Music.