Apple Music integrato in TikTok come funziona

TikTok ha annunciato il lancio di due nuove funzionalità che integrano Apple Music nella piattaforma, consentendo agli utenti di ascoltare interamente i brani scoperti nei video. La novità mira a semplificare il passaggio tra la scoperta di una canzone e l’ascolto completo, eliminando le barriere tra i contenuti di TikTok e il servizio di streaming musicale di Apple. La funzione sarà disponibile a livello globale.

(Adnkronos) – La sinergia tra TikTok e Apple Music raggiunge una nuova fase con il lancio mondiale di due funzionalità pensate per eliminare le frizioni tra la scoperta di un brano e il suo ascolto completo. Attraverso le opzioni Play Full Song e Listening Party, gli utenti potranno collegare i propri account per attivare un lettore multimediale interno alla piattaforma di ByteDance. Questa transizione, resa possibile dall'impiego del framework MusicKit di Apple, assicura che il flusso di ascolto sia conteggiato ufficialmente nelle statistiche del servizio di streaming, garantendo così la remunerazione dei diritti d'autore.