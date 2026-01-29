Atto vandalico contro la sede del Pd e del sindacato

Nei giorni scorsi, qualcuno ha preso di mira le sedi del Pd e del Sindacato pensionati italiani a Ornago. Le pareti e le bacheche sono state imbrattate con vernice, lasciando segni evidenti dell’atto vandalico. La polizia sta indagando per capire chi si nasconda dietro questo gesto.

Vandali in azione alla sede del Pd. È successo nei giorni scorsi quando le bacheche del Circolo dem di Ornago e dell'attigua sede del Sindacato pensionati italiani sono state imbrattate. Spray di colore nero che hanno reso illeggibili i manifesti che promuovevano gli eventi in programma per il Giorno della Memoria. Profonda la rabbia e la condanna del partito. “L'attacco al Circolo di Ornago è grave e inaccettabile - scrive sui social il segretario provinciale Lorenzo Sala -. Esprimiamo la nostra vicinanza al Circolo Ilaria Alpi e la ferma indignazione per quanto accaduto ieri in occasione della Giornata della Memoria: un gesto vile e inquietante, segnale del crescente odio, del pericolo di una recrudescenza antisemita e dell'intolleranza come valore e non come sentimento da condannare”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

