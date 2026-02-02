Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia

L’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista della gara di Coppa Italia contro il Torino. I giocatori si allenano intensamente, cercando di recuperare gli infortunati e di migliorare la condizione fisica. La squadra si concentra sulle strategie e sui movimenti, sperando di presentarsi al meglio per l’impegno in programma. Intanto, si fanno i conti con alcuni diffidati e con i tempi di recupero di chi sta rientrando dagli infortuni. La sfida si avvicina e l’aria tra i giocatori è concentrata e determinata.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra

