Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista del Borussia Dortmund

Appiano Gentile: l’Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. La squadra lavora sul campo, monitorando gli infortunati e i tempi di recupero, mentre si preparano le scelte per la formazione. Aggiornamenti su eventuali diffidati e notizie dal quartier generale nerazzurro per affrontare al meglio il prossimo impegno europeo.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter.

