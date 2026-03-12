Antonio Di Bella presenta a Trepuzzi e Lecce Gli zar della Casa Bianca

Il giornalista Antonio Di Bella presenta a Trepuzzi e Lecce il suo nuovo libro intitolato “Gli zar della Casa Bianca”. Il volume analizza la presidenza di Donald Trump, confrontandola con altre epoche e figure politiche degli Stati Uniti. La presentazione si svolge in due città pugliesi, offrendo un approfondimento sulle vicende e i protagonisti che hanno segnato la politica americana negli ultimi anni.

LECCETREPUZZI - La presidenza di Donald Trump è davvero un unicum nella storia degli Stati Uniti? A partire da questa domanda il giornalista Antonio Di Bella ripercorre analogie, precedenti e fratture della politica americana nel libro "Gli zar della Casa Bianca. Come i presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump" (Solferino). Venerdì 13 marzo alle 19 (ingresso libero info 3497821045) nella Bibliò – Biblioteca di Comunità "Nicola Carducci" a Trepuzzi (via Guglielmo Pepe 27), l'autore dialogherà con la giornalista Erica Fiore.