Bandiera rossa sulla Casa Bianca | Mario Portanova presenta il nuovo numero di MillenniuM

Nel nuovo numero di MillenniuM, Mario Portanova esplora il contesto politico e sociale attuale, con approfondimenti su figure come Mamdani e la neosindaca socialista di Seattle. Si analizzano inoltre i movimenti dei No Kings, le forme di disobbedienza nel Congresso e l’attività dei sindacati. Un’indagine articolata rivolta a offrire una prospettiva ponderata sulle sfide e i cambiamenti in atto nel panorama globale.

Non solo Mamdani: la neosindaca socialista di Seattle, i No Kings, i disobbedienti del congresso, i sindacati. Ecco la nuova onda che sfida Trump. REPORTAGE Le retate dell'Ice (di Nicolò Filippo Rosso) DOCUMENTO "Signor Bertolt Brecht, lei è comunista?". L'interrogatorio si fa teatro.

