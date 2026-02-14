Gli strani biglietti d’auguri di San Valentino della Casa Bianca

La Casa Bianca ha condiviso sui social media alcuni biglietti di San Valentino, raffiguranti foto del secondo mandato di Donald Trump, come gesto sorprendente. I biglietti mostrano immagini ufficiali e momenti di eventi pubblici durante il suo incarico, attirando l’attenzione degli utenti online.

La Casa Bianca ha pubblicato sui social media una serie di biglietti di San Valentino contenenti alcune delle immagini del secondo mandato del presidente Trump. «Mi hai conquistato il cuore», si legge sulla prima cartolina con l’immagine del deposto dittatore Nicolas Maduro che viene portato via dal Venezuela incatenato e bendato dopo l’operazione Absolute Resolve. Lo scatto del senatore Chris Van Hollen (Dem) che sorride insieme al presunto membro della gang MS-13 Kilmar Abrego Garcia a El Salvador è incorniciato in un cuore sulla seconda cartolina, con il messaggio: «Il mio amore per te è forte quanto l’amore dei democratici per gli immigrati clandestini ».🔗 Leggi su Open.online

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si festeggia l'amore in tutto il mondo

