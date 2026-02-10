Il referendum si avvicina? Nuova indagine sulla Santanché Gazzarra dell’opposizione FdI la zittisce

La vicenda di Daniela Santanché torna a far parlare di sé. Dopo la notizia dell’apertura di un nuovo fascicolo giudiziario, l’opposizione ha protestato duramente in Aula, ma Fratelli d’Italia ha risposto zittendo le critiche. La situazione si fa calda in vista del prossimo voto.

Torna sotto i riflettori il caso Daniela Santanchè dopo la notizia dell’apertura di un nuovo fascicolo giudiziario a suo carico. La ministra del Turismo risulta infatti indagata per bancarotta dalla Procura di Milano nell’inchiesta che riguarda Bioera, un procedimento distinto da quello sul fallimento di Ki Group srl, per il quale è già coinvolta. A rriva a poco meno di un mese e mezzo dal voto sul referendum sulla riforma della giustizi a un altro fascicolo a carico dell’esponente del governo presa di mira per le sue attività imprenditoriali. Una coincidenza, ovviamente. Inchiesta su Daniela Santanché, la posizione di FdI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

