Mirella Emiliozzi passa da rappresentante dei Cinque Stelle a collaboratrice del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Con un atto datato 3 settembre 2025, il ministro la assegna ufficialmente alla diretta collaborazione, segnando un cambiamento importante nel suo ruolo professionale a Roma. La nomina riflette un’evoluzione della sua carriera e un rafforzamento della collaborazione tra l’amministrazione e le figure di rilievo nel settore culturale.

Da grillina a collaboratrice del ministro della cultura Alessandro Giuli. Mirella Emiliozzi è diventata una sua diretta collaboratrice ed è lui che firma il provvedimento del 3 settembre 2025 con cui la assegna "in posizione di comando alla diretta collaborazione del Ministro della Cultura". In aspettativa dal suo ruolo di insegnante in una scuola di Civitanova, si è trasferita a Roma dove peraltro aveva svolto il ruolo di deputata del M5S, eletta alla Camera nel 2018. Mirella Emiliozzi è civitanovese, in politica si è affacciata nel 2008, ai tempi dell’ondata grillina e del M5S è stata consigliere comunale per cinque anni, durante il mandato amministrativo dell’ex sindaco Tommaso Corvatta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai Cinque Stelle al ministro Giuli. Incarico a Roma per Emiliozzi

Leggi anche: L’Appennino si presenta al ministro Giuli

Leggi anche: Fondi Cinema, “è stato il ministro Giuli a chiedere più tagli al settore”: la mail inviata al Mef

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dai Cinque Stelle al ministro Giuli. Incarico a Roma per Emiliozzi; Mirella Emiliozzi “salta lo steccato”: sarà alla corte del ministro Giuli; Mirella Emiliozzi dopo l’incarico al Mic: «Non lascio il Movimento 5 Stelle»; Mirella Emiliozzi (ex deputata M5S) entra nello staff del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Dai Cinque Stelle al ministro Giuli. Incarico a Roma per Emiliozzi - Da grillina a collaboratrice del ministro della cultura Alessandro Giuli. msn.com