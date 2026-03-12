antje weithaas una fuoriclasse per la camerata

Stasera al Politeama si tiene il concerto della Camerata con la violinista Antje Weithaas, considerata una delle più importanti interpreti del suo strumento. Ancora disponibili alcuni biglietti per assistere alla performance, che promette di essere un appuntamento musicale di rilievo. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e vedrà la partecipazione di un pubblico appassionato.

Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto della Camerata di questa sera al Politeama. Dalle 21 sul palco Antje Weithaas, strepitosa interprete già applaudita dal pubblico pratese, che eseguirà una delle pagine più straordinarie del repertorio violinistico, il Concerto in re maggiore di Brahms, e sarà anche direttrice dell’orchestra. Nella seconda parte della serata la Sinfonia n. 2 in do maggiore di Schumann, che la Camerata eseguirà per la prima volta. E’ un concerto da non perdere, che come sempre sarà preceduto dall’introduzione all’ascolto del direttore artistico Alberto Batisti, alle 18.45 negli spazi del Ridotto, a ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

