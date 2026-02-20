La figlia di Mangiarotti | Papà avrebbe abbracciato Arianna Fontana È una fuoriclasse merita tutto

Carola Mangiarotti, figlia dell’atleta olimpico, spiega che suo padre avrebbe applaudito Arianna Fontana, definendola una campionessa. La giovane si complimenta con la pattinatrice, ma si preoccupa per il futuro della scuola di famiglia, che potrebbe chiudere entro un anno. La scuola Mangiarotti, punto di riferimento per molti giovani sportivi, rischia di perdere la sede storica a causa di problemi legati all’immobile. La notizia circola tra genitori e studenti, che temono di perdere un luogo importante per la loro crescita.

"Papà avrebbe applaudito Arianna Fontana e potendo l'avrebbe abbracciata, perché da uomo di sport sapeva benissimo che i record sono fatti per essere battuti. E dopo 66 anni era normale che qualcuno potesse riuscirci". Carola Mangiarotti, 73 anni, milanese, è la figlia di Edoardo, leggenda della scherma azzurra, capace di vincere 13 medaglie olimpiche (6 ori, 5 argenti e 2 bronzi) nella scherma, tra Berlino 1936 e Roma 1960. Arianna Fontana, 35 anni, si era presentata alla vigilia di Milano Cortina con un bottino di 11 medaglie che ne faceva già la donna più titolata di sempre a due soli podi dal mito Mangiarotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

