Intestino pigro quando curare le emorroidi non basta

L’intestino pigro può favorire problemi come le emorroidi, spesso causate da una dieta sbilanciata, scarsa assunzione di acqua e uno stile di vita sedentario. Quando il disagio persiste, è importante valutare approcci più approfonditi per migliorare la salute intestinale. La proctologia offre strumenti e trattamenti mirati per affrontare queste condizioni, garantendo una gestione efficace e personalizzata.

Sport da preferire (e da evitare) in caso di emorroidi - L’attività fisica è uno dei pilastri fondamentali per la salute generale, e anche quando si parla di emorroidi non fa eccezione. msn.com

I modi per aiutare l’intestino pigro dopo le abbuffate delle feste - Capita a molti, soprattutto dopo periodi di eccessi come quelli appena trascorsi durante le feste, di ritrovarsi appesantiti, gonfi, quasi come se qualcosa non stessa funzionando bene. donnamoderna.com

La mela è composta per l’85% da acqua, ricca di fibre (soprattutto pectina), è indicata anche per chi soffre di diabete, colesterolo alto o intestino pigro. Inoltre cruda è leggermente astringente, cotta è un ottimo rimedio contro la stitichezza. La mela è anche un c - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.