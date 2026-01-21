L'inizio delle mestruazioni può verificarsi già intorno ai 9 anni e rappresenta un passaggio naturale nello sviluppo delle bambine. È importante affrontare l’argomento con chiarezza, senza tabù, coinvolgendo anche altri membri della famiglia come papà e fratelli. Una comunicazione aperta aiuta le ragazze a comprendere i cambiamenti e a sentirsi supportate in questa fase, favorendo un rapporto di fiducia e serenità.

L'arrivo delle mestruazioni è un traguardo naturale, eppure per molti genitori resta un territorio d'ombra, un misto di imbarazzo e timore di "dire la cosa sbagliata". Ma oggi il tempo stringe: l'età del primo ciclo (il menarca) si è abbassata notevolmente, arrivando a coinvolgere bambine di 9 o 10 anni. Per accompagnarle con serenità, abbiamo parlato con la Dott.ssa Teresa Mazzone, pediatra di libera scelta e Consigliera della Società Italiana di Pediatria per il Lazio. L'anticipazione della pubertà La Dott.ssa Mazzone conferma un dato ormai evidente nella pratica clinica: «L'età si è molto abbassata. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Mestruazioni, il primo ciclo? Anche a 9 anni. I segnali e come parlarne alle bambine. La pediatra: «Basta tabù, coinvolgere anche papà e fratelli»

Leggi anche: “Superato anche Fratelli d’Italia. Colpo di scena alle elezioni regionali, il dato a sorpresa

Leggi anche: Clamidia, sifilide e hiv anche tra i ragazzini: sesso a 15 anni e tabù, così crescono le infezioni sessuali

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dolori mestruali: perché la scienza li ha ignorati così a lungo (e cosa sappiamo oggi).

Period Shaming, può il ciclo mestruale essere un ostacolo sociale, nel 2025?I dati lo confermano: nonostante i progressi sociali e culturali, il ciclo mestruale rimane una questione piena di tabù. Secondo una recente indagine condotta da Initial, azienda leader nei servizi ... iodonna.it

Contraccezione e mestruazioni. Sic: L’assenza del ciclo non è uno svantaggio. Abbattiamo questo tabùSe si assumono contraccettivi ormonali, non si ha una vera mestruazione. E i benefici, a dispetto di antiche credenze che identificano con il ciclo una sorta di purificazione, sono davvero molti. La ... quotidianosanita.it

Giuseppe Rambaldo Educazione & Pedagogia. . Ciclo di 4 incontri - Lavorare su di sé. Primo incontro #lavoraresudisè4incontri - facebook.com facebook