Ricerca lo scambio di batteri all’asilo nido arricchisce il microbioma intestinale

Uno studio dell’Università di Trento, pubblicato su Nature, evidenzia come le interazioni sociali fin dall’asilo nido contribuiscano a diversificare il microbioma intestinale dei bambini. Lo scambio di batteri durante il gioco e le attività quotidiane arricchisce il patrimonio microbico, influenzando lo sviluppo della salute futura. Questi risultati sottolineano l’importanza delle relazioni sociali precoci nel favorire un microbioma equilibrato e robusto.

Il microbioma dei bambini viene modellato anche dalle relazioni sociali, fin dalla tenera età. La conferma arriva da un lavoro condotto dal Dipartimento di Biologia cellulare, computazione e integrata dell ‘Università di Trento e pubblicato dalla rivista scientifica Nature. Il gruppo di ricerca di Metagenomica Computazionale ha indagato la trasmissione del microbioma in contesti e fasce d’età finora mai esplorati in collaborazione con l’Ufficio servizi per l’infanzia e istruzione del Comune di Trento e di tre nidi d’infanzia. L’analisi si è concentrata su come vengono acquisite le componenti batteriche del microbioma.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbiomaL'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale.

