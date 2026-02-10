Microbioma intestinale | i batteri fiutano lattato e formiato per trovare il cibo giusto

Un gruppo di ricercatori di diverse nazioni ha scoperto come i batteri nel nostro intestino trovano il cibo. I Clostridi usano sensori chimici per percepire il lattato e il formiato, due sostanze importanti per il loro sostentamento. Questa scoperta apre nuove strade per capire meglio come funziona il nostro microbioma e come influenzare la nostra salute.

Un team internazionale di ricercatori ha svelato un meccanismo fondamentale nel funzionamento del microbioma intestinale umano: i batteri, in particolare i Clostridi, possiedono sofisticati sensori chimici che guidano il loro movimento alla ricerca di nutrienti chiave come lattato e formiato. La scoperta, pubblicata il 10 febbraio 2026, apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate alla modulazione del microbioma e al mantenimento della salute intestinale. Lo studio è stato condotto dal Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology in collaborazione con l’Università dell’Ohio e la Philipps-Universität Marburg.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Microbioma Intestinale

Uno studio dell’Università di Trento, pubblicato su Nature, evidenzia come le interazioni sociali fin dall’asilo nido contribuiscano a diversificare il microbioma intestinale dei bambini.

L'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Intestino Irritabile: la Dieta che funziona DAVVERO (no bufale)

Ultime notizie su Microbioma Intestinale

Argomenti discussi: Se l’intestino si trasforma in una distilleria: la sindrome da auto-produzione di alcol; Sbronzi senza bere: il nostro intestino può trasformare la pasta e il pane in alcol; Microbioma e Cancro al Colon: Una prospettiva microbiologica; Le 8 bevande nemiche dell’intestino (e perché evitarle).

Scoperti i sensori che guidano i batteri del microbiomaUna ricerca internazionale identifica i recettori che guidano i batteri verso nutrienti chiave nel tratto gastrointestinale umano. msn.com

Scoperto un composto del microbioma che difende il fegatoNei modelli murini l’indolo prodotto dai batteri intestinali limita danni epatici e squilibri metabolici nella prole esposta a diete occidentali. msn.com

Il microbioma intestinale di questi animali contiene batteri in grado di scomporre parzialmente la pectina, composto che contribuisce al gusto amaro durante la tostatura facebook