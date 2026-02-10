Microbioma intestinale | i batteri fiutano lattato e formiato per trovare il cibo giusto
Un gruppo di ricercatori di diverse nazioni ha scoperto come i batteri nel nostro intestino trovano il cibo. I Clostridi usano sensori chimici per percepire il lattato e il formiato, due sostanze importanti per il loro sostentamento. Questa scoperta apre nuove strade per capire meglio come funziona il nostro microbioma e come influenzare la nostra salute.
Un team internazionale di ricercatori ha svelato un meccanismo fondamentale nel funzionamento del microbioma intestinale umano: i batteri, in particolare i Clostridi, possiedono sofisticati sensori chimici che guidano il loro movimento alla ricerca di nutrienti chiave come lattato e formiato. La scoperta, pubblicata il 10 febbraio 2026, apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate alla modulazione del microbioma e al mantenimento della salute intestinale. Lo studio è stato condotto dal Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology in collaborazione con l’Università dell’Ohio e la Philipps-Universität Marburg.🔗 Leggi su Ameve.eu
