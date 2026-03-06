Mamma mi picchia bambino con disabilità denuncia la madre appena inizia a parlare

Un bambino con disabilità ha raccontato al padre di essere stato picchiato dalla madre. La denuncia è stata presentata subito dopo che il bambino ha iniziato a parlare, descrivendo i maltrattamenti subiti durante i momenti con la madre. I giudici hanno deciso di rinviare a giudizio la donna, considerando le punizioni come sproporzionate rispetto ai comportamenti del bambino.

Il ha rivelato al padre di venire maltrattato quando è con la madre. Secondo i giudici che l'hanno rinviata a giudizio, le punizioni erano sproporzionate rispetto ai comportamenti del piccolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

