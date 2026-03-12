Anno Gerardino | il Papa approva la richiesta per San Gerardo

Il Papa ha approvato la richiesta dell’arcivescovo Davide Carbonaro di istituire l’Anno Gerardino dedicato a San Gerardo Maiella. La decisione arriva dopo l’invio di una comunicazione ufficiale da parte dell’arcivescovo, che aveva presentato la richiesta al Papa Leone XIV. La proclamazione riguarda l’intero anno, senza precisare una data di inizio.

L’arcivescovo Davide Carbonaro ha inoltrato una richiesta ufficiale al Papa Leone XIV per istituire un Anno gerardino dedicato a San Gerardo Maiella. Le celebrazioni inizieranno il 23 aprile con una messa solenne nella concattedrale di Muro Lucano, presieduta dal cardinale Enrico Feroci. L’iniziativa mira a valorizzare la figura del Santo, patrono della Basilicata e dei giovani lucani, attraverso un percorso spirituale che parte dai luoghi dove visse per ventitré anni. Radici storiche e proiezione futura. La proposta nasce dalla volontà di riscoprire le tracce materiali lasciate da Maiella nel territorio. A Muro Lucano restano custoditi i siti legati alla sua nascita e ai primi passi della sua fede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

